2019-08-29T13:10:52+03:00
Общество

ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»

Большая часть из них – зарплатные карты
Поделиться:
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир». Фото: предоставлено ВТВВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир». Фото: предоставлено ВТВ
Изменить размер текста:

ВТБ увеличил объем эмиссии карт платежной системы «Мир». Основную часть выпуска составляют зарплатные карты. На сегодняшний день наибольший объем приходится на Московскую, Ленинградскую, Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.

Наиболее популярные операции, совершаемые п окартам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

К выпуску национальных карт ВТБ приступил одним из первых на рынке в четвертом квартале 2016 года. С тех пор банк постоянно расширяет функционал карт и улучшает процесс обслуживания для их владельцев.

На базе платежной системы «Мир» осуществляется вся эмиссия Карты москвича и Единой карты петербуржца. Кроме того, карта может быть использована для получения пенсии и других социальных выплат. Их держатели могут совершать платежи, в том числе с помощью Android-смартфона, подключившись к мобильному платежному сервису Mir Pay.

В июле ВТБ приступил к выпуску кобейджинговых карт «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Набережную на правом берегу Енисея в Красноярске откроют в октябре
«Это был умирающий скелет»: брошенный хозяевами смертельно больной пес выжил и сейчас ищет дом
В Туве 4-летний ребенок выпил бензин, приготовленный для пилы
Как выглядит время изнутри: красноярцам показали механизмы Биг-Бена
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
В Красноярке в Солнечном завершают ремонт виадука
В Красноярске продают мороженое с растительными жирами и кишечной палочкой
В Красноярске мошенник дважды продавал за 2 миллиона на взятый напрокат внедорожник
В Красноярске подрядчики заплатят крупные штрафы за срыв капремонта
Красноярский Горсовет больше не будет согласовывать заместителей мэра
В Красноярске на месяц перекрывают улицу в центре города
В Красноярске банкротится компания, строившая «Планету», цирк и аэропорт
Минусинский район края возглавил бывший городовой
Житель Хакасии надругался над сводной сестрой-подростком
Красноярцы сами решат, какие скверы нужно благоустроить
«Завтра ему бы исполнилось 8»: в Красноярске умер мальчик, который попал под машину на Калинина
Красноярка стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты
Был Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования моста
Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов
Живет не по средствам! Ачинский депутат незаконно купил квартиру в Сочи