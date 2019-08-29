2019-08-29T10:39:12+03:00
Общество

В Красноярске продают мороженое с растительными жирами и кишечной палочкой

Из десяти образцов эксперты забраковали три
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске продают мороженое с растительными жирами и кишечной палочкойВ Красноярске продают мороженое с растительными жирами и кишечной палочкойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске продают мороженое с растительными жирами и кишечной палочкой. Об этом стало известно по результатам проверки, которую провели специалисты ассоциации «Енисейский стандарт» по многочисленным обращениям своих подписчиков в соцсетях. Для проверки закупили десять образцов в разных торговых сетях города. Нарушения обнаружили в трех из них:

- в мороженом торговой марки «Mars» (Испания) не хватает жирности, 10% вместо 14,2%;

- в пломбире в вафельном стаканчике «Коровка из Кореновки» обнаружены растительные жиры (а на упаковке это не указано);

- в пломбире ванильном «Слиток Белое золото» кроме растительных жиров эксперты обнаружили еще и бактерии группы кишечной палочки.

Безопасными эксперты назвали сладкое лакомство от производителей «Русский холод» (Алтай), «Славица» (Красноярск), «Гроспирон «Натур пломбир», «Золотой Стандарт» (Омск), «Чистая линия» и «Айсберри» (Вологда).

ИСТОЧНИК KP.RU

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