2019-08-29T09:33:29+03:00
Происшествия

В Красноярске мошенник дважды продавал за 2 миллиона на взятый напрокат внедорожник

Дали 8 лет лишения свободы [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске мошенник дважды продавал за 2 миллиона на взятый напрокат внедорожник. Стоп-кадр видеоВ Красноярске мошенник дважды продавал за 2 миллиона на взятый напрокат внедорожник. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

В Красноярске мошенник продал за 2 миллиона взятый напрокат внедорожник. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Некоторое время назад в дежурную часть обратился сотрудник организации, которая предоставляет в прокат автомобили, и заявил: у него украли дорогую иномарку.

В Красноярске мошенник дважды продавал за 2 миллиона на взятый напрокат внедорожник.

Как оказалось, ее арендовала девушка. Но она призналась, что сделала это по просьбе своего друга, оформила аренду на себя, а ключи отдала ему.

Вскоре мошенника нашли и задержали, им оказался 44-летний местный житель. Он признался, что продал автомобиль в соседнем регионе. Внедорожник нашли и вернули владельцу.

Но это еще не все. Как выяснилось, тремя месяцами ранее мужчина уже брал в аренду эту самую машину по паспорту своего знакомого, с которым внешне немного похож. Тогда автомобиль полицейские задержали на границе с другим государством и вернули владельцу автопроката. Но виновника не нашли. Но на этот раз он сел на скамью подсудимых и во всем сознался. Суд назначил виновному 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Набережную на правом берегу Енисея в Красноярске откроют в октябре
«Это был умирающий скелет»: брошенный хозяевами смертельно больной пес выжил и сейчас ищет дом
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»
В Туве 4-летний ребенок выпил бензин, приготовленный для пилы
Как выглядит время изнутри: красноярцам показали механизмы Биг-Бена
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
В Красноярке в Солнечном завершают ремонт виадука
В Красноярске продают мороженое с растительными жирами и кишечной палочкой
В Красноярске подрядчики заплатят крупные штрафы за срыв капремонта
Красноярский Горсовет больше не будет согласовывать заместителей мэра
В Красноярске на месяц перекрывают улицу в центре города
В Красноярске банкротится компания, строившая «Планету», цирк и аэропорт
Минусинский район края возглавил бывший городовой
Житель Хакасии надругался над сводной сестрой-подростком
Красноярцы сами решат, какие скверы нужно благоустроить
«Завтра ему бы исполнилось 8»: в Красноярске умер мальчик, который попал под машину на Калинина
Красноярка стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты
Был Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования моста
Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов
Живет не по средствам! Ачинский депутат незаконно купил квартиру в Сочи