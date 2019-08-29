В Красноярске мошенник дважды продавал за 2 миллиона на взятый напрокат внедорожник
В Красноярске мошенник продал за 2 миллиона взятый напрокат внедорожник. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Некоторое время назад в дежурную часть обратился сотрудник организации, которая предоставляет в прокат автомобили, и заявил: у него украли дорогую иномарку.
В Красноярске мошенник дважды продавал за 2 миллиона на взятый напрокат внедорожник.
Как оказалось, ее арендовала девушка. Но она призналась, что сделала это по просьбе своего друга, оформила аренду на себя, а ключи отдала ему.
Вскоре мошенника нашли и задержали, им оказался 44-летний местный житель. Он признался, что продал автомобиль в соседнем регионе. Внедорожник нашли и вернули владельцу.
Но это еще не все. Как выяснилось, тремя месяцами ранее мужчина уже брал в аренду эту самую машину по паспорту своего знакомого, с которым внешне немного похож. Тогда автомобиль полицейские задержали на границе с другим государством и вернули владельцу автопроката. Но виновника не нашли. Но на этот раз он сел на скамью подсудимых и во всем сознался. Суд назначил виновному 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU