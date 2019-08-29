СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-29T09:33:29+03:00

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В Красноярске мошенник продал за 2 миллиона взятый напрокат внедорожник. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Некоторое время назад в дежурную часть обратился сотрудник организации, которая предоставляет в прокат автомобили, и заявил: у него украли дорогую иномарку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/728799" frameborder="0"></iframe> В Красноярске мошенник дважды продавал за 2 миллиона на взятый напрокат внедорожник.

Как оказалось, ее арендовала девушка. Но она призналась, что сделала это по просьбе своего друга, оформила аренду на себя, а ключи отдала ему.

Вскоре мошенника нашли и задержали, им оказался 44-летний местный житель. Он признался, что продал автомобиль в соседнем регионе. Внедорожник нашли и вернули владельцу.

Но это еще не все. Как выяснилось, тремя месяцами ранее мужчина уже брал в аренду эту самую машину по паспорту своего знакомого, с которым внешне немного похож. Тогда автомобиль полицейские задержали на границе с другим государством и вернули владельцу автопроката. Но виновника не нашли. Но на этот раз он сел на скамью подсудимых и во всем сознался. Суд назначил виновному 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU