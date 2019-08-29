СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-29T07:14:44+03:00

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В Красноярске подрядчики заплатят крупные штрафы за срыв капремонта в многоэтажных домах. За каждый день нарушения графика – по 5 тысяч рублей, заявили в администрации города. На сегодняшний день в городе работы должны идти на 294 домах. Однако по факту работа идет только на 200 домах. Официально зафиксировано отставание от графика на каждом из оставшихся 94 домов.

Такой же жесткий контроль и за нанесенный жителям домов материальный ущерб. Если подрядчик допускает подтопление квартир или наносит другой вред имуществу жильцов дома, сдать работы и получить оплату он не сможет до тех пор, пока не уладит вопросы с компенсацией ущерба. В мэрии отметили, что практически во всех случаях подтопления квартир в этом году вопросы с компенсацией решаются довольно быстро и в досудебном порядке.

Например, на 60 лет Октября, 112 от дождей пострадали 5 квартир. Подрядчики уладили проблему путем переговоров, без суда, выплатили суммы от 5 до 100 тысяч рублей.

В целом в Красноярске в этом году по плану необходимо выполнить капитальный ремонт 717 многоквартирных домов. 165 из них уже сданы в эксплуатацию, работы на них выполнены и оплачены. Подрядчики еще 21 дома завершают процедуры сдачи домов в эксплуатацию. Еще по 522 домам уже есть контракты на выполнение работ. Фактически бригады работают

ИСТОЧНИК KP.RU