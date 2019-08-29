СЕГОДНЯ 06:19 2019-08-29T06:19:36+03:00

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Красноярский Горсовет больше не будет согласовывать заместителей мэра. Поскольку это противоречит требованиям законодательства. Такое решение депутаты вынесли накануне, на внеочередной сессии. Основанием для решения стали требования Красноярского краевого суда и Верховного суда России.

Существующий до настоящего времени порядок назначения и согласования замов был введен при предыдущем главе города Эдхаме Акбулатове. Депутаты могли принимать или отклонять кандидатуры первых замов, руководителей департаментов города и районов. Но затем прокуратура выразила протест, усмотрев нарушения закона о местном самоуправлении.

По словам представителя пресс-службы городского Совета, сами депутаты высказались против такого сокращения их полномочий. Но раз таково решение суда, с этим не поспоришь. Взамен депутаты намерены усилить работу комиссии, которая рассматривает кандидатуры для назначения на должности муниципальной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU