Красноярский Горсовет больше не будет согласовывать заместителей мэра
Красноярский Горсовет больше не будет согласовывать заместителей мэра. Поскольку это противоречит требованиям законодательства. Такое решение депутаты вынесли накануне, на внеочередной сессии. Основанием для решения стали требования Красноярского краевого суда и Верховного суда России.
Существующий до настоящего времени порядок назначения и согласования замов был введен при предыдущем главе города Эдхаме Акбулатове. Депутаты могли принимать или отклонять кандидатуры первых замов, руководителей департаментов города и районов. Но затем прокуратура выразила протест, усмотрев нарушения закона о местном самоуправлении.
По словам представителя пресс-службы городского Совета, сами депутаты высказались против такого сокращения их полномочий. Но раз таково решение суда, с этим не поспоришь. Взамен депутаты намерены усилить работу комиссии, которая рассматривает кандидатуры для назначения на должности муниципальной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU