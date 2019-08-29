2019-08-29T04:09:19+03:00
Общество

В Красноярске банкротится компания, строившая «Планету», цирк и аэропорт

У предприятия с 70-летней историей начались трудности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске банкротится компания, строившая «Планету», цирк и аэропортВ Красноярске банкротится компания, строившая «Планету», цирк и аэропортФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске банкротится компания, строившая «Планету», цирк, новый терминал аэропорта, КрАЗ, Театр оперы и балета, храм на Щорса, большинство заводов в крае и еще множество зданий, где требовалось возведение надежных стальных конструкций. Это «Стальмонтаж» - компания с почти 70-летней историей, не имеюшая конкурентов в регионе.

Не так давно компания заключила контракт на поставку стальных конструкций для виадука, который должен появиться в районе БКЗ и музейного центра. Однако выполнить условия договора, по-видимому, не сможет и должна будет заплатить крупный штраф, сообщает 7 канал.

Дело в том, что у «Стальмонтажа» начались крупные проблемы, она не смогла выплатить 529 миллионов рублей долга по кредиту. Судебные приставы уже арестовали активы компании – нежилые помещения и земельные участки. Руководство подало в арбитражный суд иск о банкротстве, по пока суд иск не принял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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