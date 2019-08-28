Минусинский район края возглавил бывший городовой

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-28T16:32:23+03:00

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Депутаты Минусинского райсовета единогласно выбрали на пост главы района 64-летнего Александра Клименко. Об этом стало известно после очередной сессии. Претендентов на должность, к слову, было несколько. Помимо Клименко, на кресло главы района претендовали Николай Кискоров и Сергей Воробьев. Однако, по итогам конкурса, в лидеры выбились Клименко и Воробьев. В итоге, депутаты поддержали кандидатуру Клименко.

На посту Александр Клименко сменит Евгения Норкина, который управлял Минусинским районом с 2016 по 2019 годы. До Норкина район 6 лет возглавлял Александр Шахов. Этой весной Норкин подал в отставку. Что касается нового главы, то он опытный политик – советник мэра Красноярска по текущим вопросам, возглавлял Ленинский район и службу городовых.

ИСТОЧНИК KP.RU