2019-08-28T16:32:23+03:00
Политика

Минусинский район края возглавил бывший городовой

64-летнего Александра Клименко единогласно выбрали руководить районом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Александр Клименко Фото: администрация Минусинского районаАлександр Клименко Фото: администрация Минусинского района
Изменить размер текста:

Депутаты Минусинского райсовета единогласно выбрали на пост главы района 64-летнего Александра Клименко. Об этом стало известно после очередной сессии. Претендентов на должность, к слову, было несколько. Помимо Клименко, на кресло главы района претендовали Николай Кискоров и Сергей Воробьев. Однако, по итогам конкурса, в лидеры выбились Клименко и Воробьев. В итоге, депутаты поддержали кандидатуру Клименко.

На посту Александр Клименко сменит Евгения Норкина, который управлял Минусинским районом с 2016 по 2019 годы. До Норкина район 6 лет возглавлял Александр Шахов. Этой весной Норкин подал в отставку. Что касается нового главы, то он опытный политик – советник мэра Красноярска по текущим вопросам, возглавлял Ленинский район и службу городовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Хакасии надругался над сводной сестрой-подростком
Красноярцы сами решат, какие скверы нужно благоустроить
«Завтра ему бы исполнилось 8»: в Красноярске умер мальчик, который попал под машину на Калинина
Красноярка стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты
Был Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования моста
Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов
Живет не по средствам! Ачинский депутат незаконно купил квартиру в Сочи
Букеты из конфет и тетрадок: какие цветы дарят красноярские школьники учителям на 1 сентября
Может рухнуть в любой момент. В Назарово расселят аварийный дом
В Красноярском крае предлагают вакансию за 353 000 рублей
Красноярцы просят организовать парковку на одной из площадей в центре города
Вот тебе и снегоход! Мошенники обманули жителя Таймыра на 960 тысяч рублей
Главные часы Красноярска вновь остановят на ремонт
В Красноярском крае нашли пропавшего три дня назад грибника
Опознали по номеру на обшивке. Красноярские туристы обнаружили в Саянах пропавший 68 лет назад самолет
«Всю зиму отогревал подброшенного щенка»: бездомный пес Жорик отказывается есть из-за тоски по другу
В травмпунктах Красноярска закончилась вакцина от бешенства
В столице Хакасии за мусорным баком нашли тело новорожденного
В Красноярском крае полярным геологам не выплатили заработную плату: заведено уголовное дело
В Красноярске отремонтируют Северное шоссе и Енисейский тракт
В Красноярске вновь объявили об открытии третьего «Макдональдса»
Канал сбыта черной икры перекрыла полиция в Лесосибирске
Жителям Красноярска – лучшую цену
Угольщики перечислили Алтайскому району Хакасии 9 млн рублей на социальные проекты
Авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем году
Смерть коллекционера. У красноярца пропали золотые часы на 5 миллионов рублей
У судимого учителя в школе украли кошелек