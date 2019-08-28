2019-08-28T16:10:24+03:00
Происшествия

Житель Хакасии надругался над сводной сестрой-подростком

33-летний мужчина заманил девочку к себе домой
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Житель Хакасии надругался над сводной сестрой-подросткомЖитель Хакасии надругался над сводной сестрой-подросткомФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Хакасии надругался над сводной сестрой-подростком, сообщает СУ СКР по Хакасии. Случилось все 25 августа. Ничего не подозревающая 15-летняя девочка отправилась к 33-летнему брату, тот позвонил и попросил зайти.

- Находясь в комнате, мужчина, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, применив физическую силу, совершил в отношении несовершеннолетней иные действия сексуального характера, тем самым нарушив право потерпевшей на половую неприкосновенность и половую свободу личности, - сообщила официальный представитель СК республики Юлия Арбузова.

Вырвавшись и прибежав домой, девочка рассказал о беде родственникам. Те обратились к следователям На мужчину завели уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы. В данный момент мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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