2019-08-28T14:59:16+03:00
Общество

Красноярцы сами решат, какие скверы нужно благоустроить

Мэрия устраивает опрос горожан
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы сами решат, какие скверы нужно благоустроитьКрасноярцы сами решат, какие скверы нужно благоустроитьФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы сами решат, какие скверы нужно благоустроить в 2020 и 2021 годах. Об этом рассказали в администрации Красноярска. Власти решили со 2 по 12 сентября провести опрос, чтобы в дальнейшем учесть пожелании горожан. При этом на выбор в разных районах Красноярска предлагается несколько территорий.

Какой же выбор предлагается красноярцам? Надо отметить, богатый, поскольку в городе еще достаточно территорий, которые необходимо облагородить.

Например, в Кировском районе – набережная за Красрабом, сквер Энтузиастов, скверы ТЮЗа, на Кутузова и Щорса. В Железнодорожном районе тоже выбор имеется: Маерчака, 8 и 31, Калинина, 7, Железнодорожников, 10 и сквер Молодежный. Сквер на Копылова, Карбышева, Тотмина Киренского, Высотной (ГорДК), Мирошниченко, 2-й Ботанической – это в Октябрьском. В Ленинском - скверы Черемушки, Одесский, Юнга, Ярцевский, на Волжской и Энергетиков, есть также вариант - аллея по Говорова и бульвар на Даурской. В центре – вдоль Качи и по Ленина, 22. В Свердловском районе – набережная (от Предмостной до Судостроителей), Панюковка, скверы по Васнецова и 50 лет Октября, Ключевская (от дома №85 до дома №97), Каон у Королева, 10а. Советский – сквер по Молодежному (Солнечный), сквер на Тельмана, на Металлургов, Устиновича, Аэровокзальной, Ферганской, Новгородской, Ястынской и Комарова.

Голосовать можно будет на сайте мэрии, либо на портале 24благоустройство.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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