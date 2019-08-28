2019-08-28T13:36:36+03:00
Происшествия

«Завтра ему бы исполнилось 8»: в Красноярске умер мальчик, который попал под машину на Калинина

Ребенок перебегал дорогу на красный свет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: ГИБДДФото: ГИБДД
Изменить размер текста:

Врачи почти месяц боролись за жизнь 7-летнего мальчика, который попал под машину на Калинина. Напомним, ребенок перебегал дорогу около дома №15 на красный свет и оказался под колесами Toyota. Водитель ехал на разрешающий сигнал светофора и не сумел затормозить вовремя. Удар был настолько сильный, что ребенка отбросило на несколько метров. Подоспевшие медики доставили парня в 20-ю больницу. Однако, как рассказали в ГИБДД, спасти мальчика не удалось.

- 27 августа, после продолжительной борьбы за жизнь, не стало Вовы, которому завтра могло бы исполниться 8 лет, - рассказали в Госавтоинспекции. - Врачи на протяжении 26 дней боролись за его жизнь. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Что касается места аварии, то жители близлежащих домов говорят: на переходе, где перебегал дорогу мальчик, очень мало времени для пешеходов. Люди порой едва успевают дойти до разделительной полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярка стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты
Был Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования моста
Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов
Живет не по средствам! Ачинский депутат незаконно купил квартиру в Сочи
Букеты из конфет и тетрадок: какие цветы дарят красноярские школьники учителям на 1 сентября
Может рухнуть в любой момент. В Назарово расселят аварийный дом
В Красноярском крае предлагают вакансию за 353 000 рублей
Красноярцы просят организовать парковку на одной из площадей в центре города
Вот тебе и снегоход! Мошенники обманули жителя Таймыра на 960 тысяч рублей
Главные часы Красноярска вновь остановят на ремонт
В Красноярском крае нашли пропавшего три дня назад грибника
Опознали по номеру на обшивке. Красноярские туристы обнаружили в Саянах пропавший 68 лет назад самолет
«Всю зиму отогревал подброшенного щенка»: бездомный пес Жорик отказывается есть из-за тоски по другу
В травмпунктах Красноярска закончилась вакцина от бешенства
В столице Хакасии за мусорным баком нашли тело новорожденного
В Красноярском крае полярным геологам не выплатили заработную плату: заведено уголовное дело
В Красноярске отремонтируют Северное шоссе и Енисейский тракт
В Красноярске вновь объявили об открытии третьего «Макдональдса»
Канал сбыта черной икры перекрыла полиция в Лесосибирске
Жителям Красноярска – лучшую цену
Угольщики перечислили Алтайскому району Хакасии 9 млн рублей на социальные проекты
Авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем году
Смерть коллекционера. У красноярца пропали золотые часы на 5 миллионов рублей
У судимого учителя в школе украли кошелек