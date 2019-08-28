«Завтра ему бы исполнилось 8»: в Красноярске умер мальчик, который попал под машину на Калинина

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-28T13:36:36+03:00

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Врачи почти месяц боролись за жизнь 7-летнего мальчика, который попал под машину на Калинина. Напомним, ребенок перебегал дорогу около дома №15 на красный свет и оказался под колесами Toyota. Водитель ехал на разрешающий сигнал светофора и не сумел затормозить вовремя. Удар был настолько сильный, что ребенка отбросило на несколько метров. Подоспевшие медики доставили парня в 20-ю больницу. Однако, как рассказали в ГИБДД, спасти мальчика не удалось.

- 27 августа, после продолжительной борьбы за жизнь, не стало Вовы, которому завтра могло бы исполниться 8 лет, - рассказали в Госавтоинспекции. - Врачи на протяжении 26 дней боролись за его жизнь. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Что касается места аварии, то жители близлежащих домов говорят: на переходе, где перебегал дорогу мальчик, очень мало времени для пешеходов. Люди порой едва успевают дойти до разделительной полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU