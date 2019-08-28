2019-08-28T12:57:17+03:00
Звезды

Красноярка стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты

Финал прошел в Сеуле
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Кристина Шенкнехт Фото: личная страница модели в соцсетяхКристина Шенкнехт Фото: личная страница модели в соцсетях
Изменить размер текста:

Красноярская модель Кристина Шенкнехт стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты», финал которого прошел накануне в Сеуле. За корону 23-летней сибирской красавице пришлось бороться с представительницами тридцати стран мира.

Жюри традиционно оценивало не только внешние данные участниц, но и умение преподнести свою красоту. По условиям красавицы должны были показать национальный костюм, вечернее платье, далее - дефиле в купальниках, сообщает Академия международных конкурсов красоты, с которой сотрудничает Кристина. И модели все это удалось.

К слову, после конкурса Кристине предложили контракты несколько косметических брендов и модельных агентств Кореи. Также известно, что осенью девушка будет бороться за титул «Международная Посланница Туризма 2019». Конкурс пройдет на Хайнане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Завтра ему бы исполнилось 8»: в Красноярске умер мальчик, который попал под машину на Калинина
Был Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования моста
Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов
Живет не по средствам! Ачинский депутат незаконно купил квартиру в Сочи
Букеты из конфет и тетрадок: какие цветы дарят красноярские школьники учителям на 1 сентября
Может рухнуть в любой момент. В Назарово расселят аварийный дом
В Красноярском крае предлагают вакансию за 353 000 рублей
Красноярцы просят организовать парковку на одной из площадей в центре города
Вот тебе и снегоход! Мошенники обманули жителя Таймыра на 960 тысяч рублей
Главные часы Красноярска вновь остановят на ремонт
В Красноярском крае нашли пропавшего три дня назад грибника
Опознали по номеру на обшивке. Красноярские туристы обнаружили в Саянах пропавший 68 лет назад самолет
«Всю зиму отогревал подброшенного щенка»: бездомный пес Жорик отказывается есть из-за тоски по другу
В травмпунктах Красноярска закончилась вакцина от бешенства
В столице Хакасии за мусорным баком нашли тело новорожденного
В Красноярском крае полярным геологам не выплатили заработную плату: заведено уголовное дело
В Красноярске отремонтируют Северное шоссе и Енисейский тракт
В Красноярске вновь объявили об открытии третьего «Макдональдса»
Канал сбыта черной икры перекрыла полиция в Лесосибирске
Жителям Красноярска – лучшую цену
Угольщики перечислили Алтайскому району Хакасии 9 млн рублей на социальные проекты
Авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем году
Смерть коллекционера. У красноярца пропали золотые часы на 5 миллионов рублей
У судимого учителя в школе украли кошелек