Красноярка стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-28T12:57:17+03:00

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Красноярская модель Кристина Шенкнехт стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты», финал которого прошел накануне в Сеуле. За корону 23-летней сибирской красавице пришлось бороться с представительницами тридцати стран мира.

Жюри традиционно оценивало не только внешние данные участниц, но и умение преподнести свою красоту. По условиям красавицы должны были показать национальный костюм, вечернее платье, далее - дефиле в купальниках, сообщает Академия международных конкурсов красоты, с которой сотрудничает Кристина. И модели все это удалось.

К слову, после конкурса Кристине предложили контракты несколько косметических брендов и модельных агентств Кореи. Также известно, что осенью девушка будет бороться за титул «Международная Посланница Туризма 2019». Конкурс пройдет на Хайнане.

ИСТОЧНИК KP.RU