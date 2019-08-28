Был Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования моста

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-28T12:02:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На очередной сессии горсовета Красноярска депутаты поддержали идею переименования Октябрьского моста. Его назовут в честь бывшего руководителя Красноярского края Павла Федирко.

Напомним, выдающийся политик и хозяйственник (при Федирко в крае были построены и введены в эксплуатацию Ачинский НПЗ, Крастяжмаш, Красноярский металлургический завод и многое другое) ушел из жизни 9 августа. К слову, Октябрьский мост в краевом центре появился также в эпоху Федирко, когда край совершил гигантский экономический рывок.

На церемонии прощания с Павлом Федирко, нынешний губернатор Александр Усс предложил увековечить его имя. В среду, 28 августа, парламентариям эту идею озвучили, и она пришлась по душе всем - голосование прошло единогласно. Вопрос решится окончательно в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU