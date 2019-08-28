2019-08-28T12:02:54+03:00
Общество

Был Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования моста

Вопрос решится на ближайшей сессии горсовета
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Был Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования мостаБыл Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования мостаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На очередной сессии горсовета Красноярска депутаты поддержали идею переименования Октябрьского моста. Его назовут в честь бывшего руководителя Красноярского края Павла Федирко.

Напомним, выдающийся политик и хозяйственник (при Федирко в крае были построены и введены в эксплуатацию Ачинский НПЗ, Крастяжмаш, Красноярский металлургический завод и многое другое) ушел из жизни 9 августа. К слову, Октябрьский мост в краевом центре появился также в эпоху Федирко, когда край совершил гигантский экономический рывок.

На церемонии прощания с Павлом Федирко, нынешний губернатор Александр Усс предложил увековечить его имя. В среду, 28 августа, парламентариям эту идею озвучили, и она пришлась по душе всем - голосование прошло единогласно. Вопрос решится окончательно в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Завтра ему бы исполнилось 8»: в Красноярске умер мальчик, который попал под машину на Калинина
Красноярка стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты
Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов
Живет не по средствам! Ачинский депутат незаконно купил квартиру в Сочи
Букеты из конфет и тетрадок: какие цветы дарят красноярские школьники учителям на 1 сентября
Может рухнуть в любой момент. В Назарово расселят аварийный дом
В Красноярском крае предлагают вакансию за 353 000 рублей
Красноярцы просят организовать парковку на одной из площадей в центре города
Вот тебе и снегоход! Мошенники обманули жителя Таймыра на 960 тысяч рублей
Главные часы Красноярска вновь остановят на ремонт
В Красноярском крае нашли пропавшего три дня назад грибника
Опознали по номеру на обшивке. Красноярские туристы обнаружили в Саянах пропавший 68 лет назад самолет
«Всю зиму отогревал подброшенного щенка»: бездомный пес Жорик отказывается есть из-за тоски по другу
В травмпунктах Красноярска закончилась вакцина от бешенства
В столице Хакасии за мусорным баком нашли тело новорожденного
В Красноярском крае полярным геологам не выплатили заработную плату: заведено уголовное дело
В Красноярске отремонтируют Северное шоссе и Енисейский тракт
В Красноярске вновь объявили об открытии третьего «Макдональдса»
Канал сбыта черной икры перекрыла полиция в Лесосибирске
Жителям Красноярска – лучшую цену
Угольщики перечислили Алтайскому району Хакасии 9 млн рублей на социальные проекты
Авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем году
Смерть коллекционера. У красноярца пропали золотые часы на 5 миллионов рублей
У судимого учителя в школе украли кошелек