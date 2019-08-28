Живет не по средствам! Ачинский депутат незаконно купил квартиру в Сочи
Ачинский депутат вместе со своей женой приобрел в 2017 году две квартиры – в самом Ачинске и в Сочи, сообщает краевая прокуратура. Казалось бы, живи и радуйся. Но… оказалось, что декларация о доходах семьи не позволяет слуге народа приобрести такую дорогостоящую недвижимость. К слову, на все про все депутат потратил 9,8 миллиона рублей – больше, чем вместе с женой заработал за три предыдущих года. Прокуроры обратились в суд.
- Ответчики в качестве одного из источников средств, затраченных на приобретение квартир, указали два договора дарения на суммы 3 и 5 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Но оказалось, что у дарителей нет финансовой возможности подарить такие деньги депутату. Вот суд и взыскал с народного избранника 3,5 миллиона рублей. А квартиру жены (ту самую, сочинскую) за 5 миллионов рублей обратил в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU