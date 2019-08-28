Может рухнуть в любой момент. В Назарово расселят аварийный дом

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-28T08:31:12+03:00

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В Назарово собираются расселить аварийный дом на Арбузова, 86/1, сообщает Запад24. Дом уже стал местной «достопримечательностью» - он весь в трещинах. За последнее время здесь побывала целая вереница чиновников и депутатов, вывод у них один: дом нужно расселять. В течение ближайших 3 лет.

- Вопрос по 86-1 дому настолько серьезный, что я всех людей, от которых может зависеть судьба этого дома, привожу на этот дом, рассказываю и показываю, - глава Назарово Сергей Сухарев. - Любое решение будет связано с финансовым вопросом, выделением ресурсов. Вопрос резонансный, он затрагивает судьбы многих людей. Их жизни и здоровье.

Накануне тут побывал и депутат Госдумы Виктор Зубарев.

- Необходимо находить деньги и решать вопрос, расселять людей, - считает Зубарев. - Я, конечно, не экспертиза, но визуально я, думаю, что да. Тем более Каменка нас всех с вами холодным душем окатила. Я думаю, что такие дома необходимо сносить.

ИСТОЧНИК KP.RU