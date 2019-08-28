В Красноярском крае предлагают вакансию за 353 000 рублей

СЕГОДНЯ 08:05 2019-08-28T11:03:29+03:00

Больше всего вакансий в сфере добычи ископаемых. В Красноярском крае на 10% выросло количество рабочих мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Красноярском крае растет число свободных вакансий, сообщили в Красноярскстате. Рост за последние полгода составил 10,3 процента. Больше всего вакансий в сферах оптовой и розничной торговли, гостиничном бизнесе, общепите, добыче полезных ископаемых, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве. Добавим, что больше всего нанимали и увольняли сотрудников в гостиничном бизнесе и общепите.

Также статистики отмечают, что коэффициент восполнения работников (отношение принятых к выбывшим) в первом полугодии вырос по сравнению с шестью месяцами 2018 года и составил 102,1 процента.

За первое полугодие этого года на работу приняли 106,9 тысячи человек. Для работников дополнительно создано 17,4 тысячи рабочих мест. Уволились за этот период 104,8 тысячи человек, из них 72 тысячи человек ушли по собственному желанию.

В Агентстве занятости населения края рассказали, что в Красноярском крае, к примеру, имеется вакансия за 353 тысячи рублей - специалиста ищет ООО «РН-Ванкор». Также есть вакансия от ООО Новагео для машиниста буровой установки за 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU