Красноярцы требуют вернуть парковку на площади у БКЗ

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-28T07:15:54+03:00

Парковка, как считают горожане, необходима и жителям дома на Мира, и организациям

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Жители Красноярска возмущены действиями мэрии, которая запретила парковку у дома по Мира, 3 (район БКЗ). По словам главы краевого Союза журналистов Дмитрия Голованова, никакого наплыва пешеходов в районе БКЗ не наблюдается.

- Логику мэрии, ликвидировавшей здесь парковку, не могу понять, хоть убей, - написал Голованов на личной странице в «Фейсбуке». - С утра поглядываю в окно из своего кабинета: от силы два человека прошмыгнуло.

Машины же приходится оставлять в неудобно расположенных местах и жителям Мира, 3, и сотрудникам организаций. Однако мнение Дмитрия Голованова по поводу парковки разделяют не все: нашлись те, кто против возвращения парковки у БКЗ. Впрочем, их значительно меньше.

Активисты, жители дома и предприниматели собираются написать в администрацию открытое письмо с просьбой вернуть парковку на место. Добавим, что парковка здесь пропала после ремонта к Универсиаде: площадь Мира отремонтировали, поменяли брусчатку, фасад нижней террасы, установили уличную мебель и озеленили зону. После этого парковку тут запретили.

ИСТОЧНИК KP.RU