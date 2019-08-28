Опознали по номеру на обшивке. Красноярские туристы обнаружили в Саянах пропавший 68 лет назад самолет

СЕГОДНЯ 04:13 2019-08-28T06:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

О судьбе АН-2 (номер А2597) никто не знал 68 лет. Самолет числился пропавшим без вести. Бесследно исчез он в 1951 году, выполняя рейс Красноярск - Абакан - Кызыл. Конечно, в то время самолет искали, однако найти удалось лишь сейчас, в Западных Саянах. Группа туристов, которых в этих местах каждый год сотни (Араданский ведь соседствует со знаменитым хребтом Ергаки) в походе наткнулась на обломки самолета. К счастью, за это долгое время уцелела часть обшивки левого борта с номером «анки». Туристы не просто не прошли мимо, но и в полицию о своей находке сообщили.

Нашли самолет неподалеку от Ергаков, на Араданском хребтеФото: Мария ЛЕНЦ

- В адрес полиции поступило письмо с просьбой помочь в розыске родственников членов экипажа, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Их поиском занимались работники подразделений регионального управления по вопросам миграции. В кратчайшие сроки удалось установить близких всех членов экипажа, которые узнали о судьбе своих родственников.

Экипаж (командир корабля Пузырев С.С., второй пилот Васильев Л.Ф., штурман Медведев В.И. и бортмеханик Хмельницкий Ю.Л.) погиб при крушении. Однако теперь их близкие знают, где именно погибли летчики. Что касается всех обстоятельств давней трагедии, их еще предстоит установить.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске затягивается сезон дорожного ремонта 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU