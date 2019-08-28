«Всю зиму отогревал подброшенного щенка»: бездомный пес Жорик отказывается есть из-за тоски по другу

СЕГОДНЯ 02:05 2019-08-28T02:05:20+03:00

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Еще недавно у бездомного пса Жорика была семья - крохотный коричневый щенок без имени, такой же бродяга, да Жуля, верная подруга по вольным играм. Щенка в будку к Жорику (он живет на одной из промбаз) подбросили. Всю зиму - а прошлая зима в Красноярске была суровой, загибало до минус 50 - Жорик приходил к ослабшему малышу, чтобы отогреть. Приносил добытую еду, делился своей коркой хлеба, которую ему нет-нет да и бросит ему кто-то из рабочих. Заботился, как мог. Но недавно кто-то отравил щенка, рассказали в красноярской службе отлова «Бездомный пес». Жуля тоже погибла: попала в руки догхантеров. И Жорка остался совсем один.

- Сидит в будке и совсем не ест, - говорят в службе отлова, где взяли Жорика под крыло. - Тоскует. Но пес-то золотой, верный: не каждый человек так о другом заботиться будет.

Жорке теперь ищут новую семью. Человека, который сможет и его самого отогреть. А за добро Жора отплатит дружбой и верностью.

Если вы ищете надежного друга, то Жора ждет. Ему очень нужен свой человек. Телефон для связи с волонтерами: 8 923 283 56 46 (Ирина).

ИСТОЧНИК KP.RU