СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-27T17:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В травмпунктах Красноярска закончилась вакцина от бешенства, вдруг одновременно. Горожане начали жаловаться. У Евгении М. сына укусила во дворе дома бездомная собака. Но в травмпункте на Баумана смогли сделать только два укола из шести назначенных. Инъекция оказалась на Джамбульской, но там женщине отказали: прописана в другом районе – неположено.

В краевом минздраве «Новостям ТВК» прокомментировали ситуацию: действительно, в Красноярске 24 и 25 августа закончилась вакцина. Хотя заявку оформили и направили вовремя. Получается, поставщики подвели. И такие проблемы наблюдаются не только в нашем городе, но и в других городах страны. Препарат от бешенства выпускает единственный завод и он не справляется с запросами медучреждений.

Также в министерстве здравоохранения сообщили, что по факту отказала врача на Джамбульской поставить ребенку укол проводят служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU