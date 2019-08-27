СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-27T16:53:54+03:00

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В столице Хакасии за мусорным баком нашли тело новорожденного. Все произошло сегодня утром, 27 августа, на улице Пушкина. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в республиканском следкоме. Там рассказали, что обнаружил страшную находку дворник, который убирал придомовую территорию одной из многоэтажек.

Мужчина увидел возле контейнера полиэтиленовый пакет, раскрыл его и увидел мертвое тельце. Тут же вызвал полицию и передал следственно-оперативной группе свою страшную находку.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выяснить, кто мать ребенка и где она находится. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить, был ли ребенок рожден мертвым или умер уже после появления на свет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU