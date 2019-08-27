В Красноярском крае полярным геологам не выплатили заработную плату: заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-27T16:35:27+03:00

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В Красноярском крае полярным геологам не выплатили заработную плату. По этому факту краевой следком возбудил уголовное дело. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, дело заведено в отношении неустановленного лица, входящего в руководящий состав ПАО «Полярная геологоразведочная экспедиция», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат).

По предварительной версии следствия, некий топ-менеджер компании (зарегистрирована в поселке Хатанге, Таймыр) больше трех месяцев ущемлял трех работников: заработную плату они получали частично и общая сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей. При этом возможность платить он имел, но действовал вопреки закону из собственных корыстных интересов.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в краевом следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU