СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-27T15:02:13+03:00

Износ дорожного полотна на этих улицах происходит быстрее, чем в целом по городу

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В Красноярске отремонтируют Северное шоссе и Енисейский тракт. Как рассказали в департаменте городского хозяйства, эти магистрали – одни из самых загруженных в городе. Дело в том, что здесь ежедневно проезжает большое количество транспорта, а водители грузовых автомобилей используют их для транзита, чтобы не заезжать в город. Следовательно, и нагрузки на дорожное полотно повышенные.

Благодаря корректировке бюджета, появились средства на то, чтобы сделать поддерживающий ремонт магистралей. Уже наметили самые проблемные участки, например, перед путепроводом по дороге в микрорайон Солнечный ликвидируют колею. Этот дефект дорожного полотна на некоторых участках серьезно угрожает безопасности.

Там снимут слой дорожного покрытия и уложат новый асфальт. Затем укрепят откосы и отремонтируют крайнюю правую полосу движения в районе транспортной развязки, пострадавшие два года назад из-за сильных дождей.

Кроме этого, на Северном шоссе и Енисейском тракте восстановят асфальто-бетонное покрытие, укрепят горловины колодцев, заменят люки ливневой канализации, заменят проблемные остановочные павильоны, дорожные знаки и восстановят разметку. Сроки – до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU