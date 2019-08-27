В Красноярске вновь объявили об открытии третьего «Макдональдса»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-27T13:53:10+03:00

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В Красноярске вновь объявили об открытии третьего ресторана всемирно-известной сети общепита «Макдональдс». Речь идет о двухэтажном здании на улице Волочаевской, в самом центре новой левобережной развязки с Четвертого моста.

Когда-то здесь размещалась музыкальная школа, но при строительстве развязки ее должны были снести, в том числе из-за ветхости. Однако владельцы «Макдональдса» выкупили здание, отремонтировали его внутри и снаружи и планировали открыть заведение накануне Универсиады. Не получилось – возникла неувязка с некоторыми документами, их не оказалось.

Тогда администрация города решила проверить собственника на предмет самовольной стройки: общепит разместился в старом историческом здании, сообщает 7 канал. Видимо, проблемы все-таки удалось уладить. Сейчас в Красноярске работаю две точки «Макдональдса»: на Шахтеров и на Перенсона. Третья откроется до 7-8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU