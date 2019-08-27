СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-27T13:35:55+03:00

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Канал сбыта черной икры и осетровых перекрыли сотрудники ОЭБиПК Лесосибирска в результате оперативно-профилактической операции «Путина-2019». Во время обыска у одного из жителей города, к слову, ранее уже судимого, нашли 19 осетров и 82 стерляди, а также 3 килограмма черной икры. Рыба по весу составила более 96 килограммов. Также обнаружили 16 пластиковых емкостей рыбы, уже готовой к реализации: разделанной и засоленной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/728349" frameborder="0"></iframe> Канал сбыта черной икры перекрыла полиция в Лесосибирске.

- Обыск проводился в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов. В настоящее время изъятые биоресурсы направлены на экспертизу. Устанавливается сумма причиненного ущерба. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU