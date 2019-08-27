Жителям Красноярска – лучшую цену

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-27T13:05:08+03:00

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При помощи роликов на ТВ и ярких баннеров на главных улицах Красноярска Tele2 рассказывает жителям о тарифах с гарантией лучшей цены и бесплатных возможностях, которые доступны клиентам оператора.

Так, в Красноярске Tele2 продвигает тариф «Мой онлайн», который теперь подстраивается под потребности клиента. Стартовые условия тарифа таковы: за 350 рублей в месяц пользователи получают 10 Гб интернет-трафика и 500 минут на все мобильные номера региона. При этом через 25 дней система «умный тариф» в личном кабинете предложит абоненту индивидуальные параметры без изменения абонентской платы. Важно, что клиент сам принимает решение, согласиться ли на новые условия.

Кроме того, компания включила Instagram в пакет соцсетей и мессенджеров (дополнительно к VK, FB, WhatsApp, «Там-там») с нетарифицируемым интернет-трафиком. При помощи бесплатного сервиса «Делись ГБ» пользователи получили возможность переводить гигабайты клиентам Tele2 всей страны. Перенос неизрасходованных пакетов минут и трафика на следующий месяц стал доступен и новым абонентам при подключении к Tele2 и переходе от другого оператора. А любители зарубежного отдыха оценят, что в пакет включены исходящие звонки из Финляндии и Черногории в Россию и один день бесплатного доступа в интернет в роуминге.

ИСТОЧНИК KP.RU