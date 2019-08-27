Угольщики перечислили Алтайскому району Хакасии 9 млн рублей на социальные проекты

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-27T12:53:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Между угольным разрезом Кирбинский и администрацией Алтайского района Хакасии подписано соглашение о реализации значимых социально-экономических проектов. Согласно этому документу, в 2019 году угольщики перечислили муниципалитету 9 млн рублей.

Администрация Алтайского района направила полученные средства на завершение строительства современного детского сада с ясельной группой в селе Подсинее. Ожидается, что стройка завершится до конца 2019 года.

Также благодаря финансовой помощи разреза Кирбинский входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» запланирован ремонт детского сада в деревне Кайбалы.

Разрез Кирбинский вошел в состав федерального холдинга «Русский Уголь» в 2019 году. Предприятие ведет добычу каменного угля на территории Бейского месторождения в Хакасии. В течение трех лет «Русский Уголь» планирует инвестировать в развитие предприятия более 8,3 млрд рублей. Планируемый объем налоговых отчислений в республиканский и федеральный бюджеты в течение 10 лет составит более 7 млрд рублей. Сейчас на предприятии трудоустроено около 200 жителей Хакасии. В трехлетней перспективе количество рабочих мест для хакасских горняков может быть увеличено до 450, а производственная мощность предприятия может быть увеличена до 4 млн тонн угля в год.

ИСТОЧНИК KP.RU