2019-08-27T11:41:07+03:00
Общество

Авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем году

Раньше туда летали пассажирские Як-42 и Ту-134, а сейчас только пожарные и санавиация
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем годуАвиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем годуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Регулярные авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем году. Такими планами поделился с ТАСС глава Енисейска Валерий Никольский. Условия для этого есть: аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной более 2 километров. Когда-то здесь принимали воздушные суда Як-42 и Ту-134. Но затем на рубеже 90-х и 2000-х в период кризиса полеты прекратились. А ведь аэропорт Енисейска входил в число крупнейших в крае. Сейчас им пользуется только Лесопожарный центр и краевая санавиация.

Весной этого года его передали в собственность краевого предприятия «Аэропорты Красноярска». На сегодня в составе созданного в 2012 году предприятия авиаузлы, которые находятся в Кодинске, Мотыгино, Северо-Енисейске, Туруханске, Подкаменной Тунгуске, Диксоне, Туре, Ванаваре, Байките, Хатанге и Енисейске.

По словам Валерия Никольского авиасообщение между Красноярском – Енисейском –Северо-Енисейском будет востребовано о северян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Красноярска – лучшую цену
Угольщики перечислили Алтайскому району Хакасии 9 млн рублей на социальные проекты
Смерть коллекционера. У красноярца пропали золотые часы на 5 миллионов рублей
У судимого учителя в школе украли кошелек
Красноярским школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами
Красноярские власти хотят увековечить память об Универсиаде-2019
Красноярцы могут посмотреть фильм «Команда мечты» раньше общероссийской премьеры
Красноярцы оценили освещение в сквере возле цирка
Жители Красноярска 35 раз за неделю пожаловались на загрязненный воздух
В Красноярске дебошир прыгал на капоте чужой машины и избил проходившую мимо женщину
В Красноярском крае площадь лесных пожаров снизилась до 300 тысяч гектаров
В Красноярском крае лесные пожары будут контролировать при помощи инновационной системы раннего видеомониторинга
Заключенный красноярской колонии заочно получил диплом юриста
В Красноярске нашли «Шкоду», водитель которой провоцировал дорожных полицейских
В Красноярском крае в ДТП пострадала молодежная компания
В Красноярске на три дня перекроют дороги в Николаевке
Представительство «Ашана» объяснило причину закрытия гипермаркета в Красноярске
В Красноярском крае осудили двух черных лесорубов
«Он умирал в мучительных болях»: житель Железногорска обвинил врачей в смерти отца
Красноярцам предлагают бесплатно установить экодатчики
Водителя, по вине которого из автобуса выпали 3 пассажира, оштрафовали на 500 рублей
Стали известны имена победителей фотоконкурса «Улыбнись лету!»
В Туве мужчину убили двумя ударами вилки в сердце
В Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителей на дороге