СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-27T11:41:07+03:00

Раньше туда летали пассажирские Як-42 и Ту-134, а сейчас только пожарные и санавиация

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Регулярные авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем году. Такими планами поделился с ТАСС глава Енисейска Валерий Никольский. Условия для этого есть: аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной более 2 километров. Когда-то здесь принимали воздушные суда Як-42 и Ту-134. Но затем на рубеже 90-х и 2000-х в период кризиса полеты прекратились. А ведь аэропорт Енисейска входил в число крупнейших в крае. Сейчас им пользуется только Лесопожарный центр и краевая санавиация.

Весной этого года его передали в собственность краевого предприятия «Аэропорты Красноярска». На сегодня в составе созданного в 2012 году предприятия авиаузлы, которые находятся в Кодинске, Мотыгино, Северо-Енисейске, Туруханске, Подкаменной Тунгуске, Диксоне, Туре, Ванаваре, Байките, Хатанге и Енисейске.

По словам Валерия Никольского авиасообщение между Красноярском – Енисейском –Северо-Енисейском будет востребовано о северян.

ИСТОЧНИК KP.RU