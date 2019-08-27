Смерть коллекционера. У красноярца пропали золотые часы на 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-27T13:09:37+03:00

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Тело 51-летнего красноярца Алексея С. обнаружили в его собственном доме на Ярославской. Тихая улочка в чистом районе, добротные, но совершенно обычные дома. Казалось бы, разве может здесь жить коллекционер. Может. И об этом явно знали преступники. Ведь после смерти красноярца из дома пропала коллекция золотых часов на каждый день, стоимостью 5 миллионов рублей. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственного источника, дом мужчины преступники основательно перетряхнули.

- Пропал дорогой фарфоровый сервиз на 12 персон, часы, золотая цепь весом в 150 граммов, 100-граммовый золотой браслет и машина Hyundai Tucson, - сообщил источник.

По горячим следам раскрыть преступление пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU