2019-08-27T13:09:37+03:00
Происшествия

Смерть коллекционера. У красноярца пропали золотые часы на 5 миллионов рублей

Силовики ведут расследование преступления [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Смерть коллекционера. Красноярца убили из-за золотых часов на 5 миллионов рублейСмерть коллекционера. Красноярца убили из-за золотых часов на 5 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Тело 51-летнего красноярца Алексея С. обнаружили в его собственном доме на Ярославской. Тихая улочка в чистом районе, добротные, но совершенно обычные дома. Казалось бы, разве может здесь жить коллекционер. Может. И об этом явно знали преступники. Ведь после смерти красноярца из дома пропала коллекция золотых часов на каждый день, стоимостью 5 миллионов рублей. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственного источника, дом мужчины преступники основательно перетряхнули.

- Пропал дорогой фарфоровый сервиз на 12 персон, часы, золотая цепь весом в 150 граммов, 100-граммовый золотой браслет и машина Hyundai Tucson, - сообщил источник.

По горячим следам раскрыть преступление пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Красноярска – лучшую цену
Угольщики перечислили Алтайскому району Хакасии 9 млн рублей на социальные проекты
Авиарейсы из Красноярска в Енисейск планируют возобновить в следующем году
У судимого учителя в школе украли кошелек
Красноярским школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами
Красноярские власти хотят увековечить память об Универсиаде-2019
Красноярцы могут посмотреть фильм «Команда мечты» раньше общероссийской премьеры
Красноярцы оценили освещение в сквере возле цирка
Жители Красноярска 35 раз за неделю пожаловались на загрязненный воздух
В Красноярске дебошир прыгал на капоте чужой машины и избил проходившую мимо женщину
В Красноярском крае площадь лесных пожаров снизилась до 300 тысяч гектаров
В Красноярском крае лесные пожары будут контролировать при помощи инновационной системы раннего видеомониторинга
Заключенный красноярской колонии заочно получил диплом юриста
В Красноярске нашли «Шкоду», водитель которой провоцировал дорожных полицейских
В Красноярском крае в ДТП пострадала молодежная компания
В Красноярске на три дня перекроют дороги в Николаевке
Представительство «Ашана» объяснило причину закрытия гипермаркета в Красноярске
В Красноярском крае осудили двух черных лесорубов
«Он умирал в мучительных болях»: житель Железногорска обвинил врачей в смерти отца
Красноярцам предлагают бесплатно установить экодатчики
Водителя, по вине которого из автобуса выпали 3 пассажира, оштрафовали на 500 рублей
Стали известны имена победителей фотоконкурса «Улыбнись лету!»
В Туве мужчину убили двумя ударами вилки в сердце
В Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителей на дороге