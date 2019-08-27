У судимого учителя в школе украли кошелек

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-27T11:24:19+03:00

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В одной из школ Красноярского края у учителя физкультуры украли кошелек. Случилось это в первой половине августа, днем. Уроки в это время не проводятся, видимо, в спортивном зале школы шли какие-то дополнительные занятия, например, секции.

Личные вещи, в том числе кошелек, преподаватель оставил в своем кабинете в спортзале, который в обиходе обычно называют «коморкой». И по привычке не запер. А когда вечером стал собираться домой, кошелька не нашел. Кошелек недешевый, стоит около 1,5 тысячи рублей, и денег в нем было 4 тысячи рублей. Потерпевший обратился в полицию.

В этой истории есть и другой нюанс: как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, 33-летний преподаватель был ранее судим по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 213 (хулиганство) и 161 (грабеж).

В подробностях - разбираемся.

ИСТОЧНИК KP.RU