2019-08-27T09:56:19+03:00
Общество

Красноярским школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами

Вместо поголовных запретов стоит пересмотреть учебный процесс
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярским школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами. Фото: пресс-служба управления образования городаКрасноярским школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами. Фото: пресс-служба управления образования города
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Красноярским школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами. Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова прокомментировала это так:

- В красноярских школах единых требований, которые бы регламентировали использование мобильных, не будет. Каждое учреждение решит этот вопрос самостоятельно, совместно с родителями и учениками.

С чем связано такое решение? В настоящее время на федеральном уровне обсуждается вопрос ограничения использования гаджетов на уроках. Ученикам предлагается, например, при входе в школу переводить телефоны в беззвучный режим и сдавать их на хранение во время уроков. В Красноярске решили отказаться от поголовного запрета.

В школе №121 ограничить использование телефонов решили сами ученики в мае этого года. Однако на многих занятиях педагоги сами разрешают ребятам использовать мобильные в учебных целях. А вот на контрольных работах в телефоны заглядывать нельзя.

В гимназии № 2 организовали учебный процесс таким образом, чтобы мобильные телефоны не отвлекали от урока. А в лицее № 2 телефоны, планшеты, ноутбуки включены в образовательный процесс и, по утверждению учителей, дети не отвлекаются от занятий, напротив, активно включаются, держа под рукой гаджеты, рассказали в управлении образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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