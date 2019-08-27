Красноярцы могут посмотреть фильм «Команда мечты» раньше общероссийской премьеры
Красноярцы могут посмотреть фильм «Команда мечты» раньше даты общероссийской премьеры. Такую возможность кинотеатр MORI Cinema дарит тем, кто придет 28 августа. Это очень душевный комедийно-драматический фильм, который не оставит равнодушным своего зрителя.
Приоткроем немного фабулу истории. По сюжету спортивного комментатора Степана Вершинина (его играет Ян Цапник) из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю. Им предстоит выбор: победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее – семья и любовь или карьера и прежняя слава?
В ожидании сеанса зрители смогут занять себя игрой в спортивные настольные игры. Не упустите возможность увидеть первыми эту удивительную историю в кинотеатре «Мори Синема»: 28 августа в 19:30 часов. Он находится на 3-м этаже ТРЦ «Июнь». Билеты на сайте mori-cinema.ru
ИСТОЧНИК KP.RU