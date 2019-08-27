Красноярцы могут посмотреть фильм «Команда мечты» раньше общероссийской премьеры

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-27T09:19:16+03:00

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Красноярцы могут посмотреть фильм «Команда мечты» раньше даты общероссийской премьеры. Такую возможность кинотеатр MORI Cinema дарит тем, кто придет 28 августа. Это очень душевный комедийно-драматический фильм, который не оставит равнодушным своего зрителя.

Приоткроем немного фабулу истории. По сюжету спортивного комментатора Степана Вершинина (его играет Ян Цапник) из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю. Им предстоит выбор: победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее – семья и любовь или карьера и прежняя слава?

В ожидании сеанса зрители смогут занять себя игрой в спортивные настольные игры. Не упустите возможность увидеть первыми эту удивительную историю в кинотеатре «Мори Синема»: 28 августа в 19:30 часов. Он находится на 3-м этаже ТРЦ «Июнь». Билеты на сайте mori-cinema.ru

ИСТОЧНИК KP.RU