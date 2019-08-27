2019-08-27T08:59:26+03:00
Общество

Красноярцы оценили освещение в сквере возле цирка

Еще одним темным пятном в городе стало меньше [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы оценили освещение в сквере возле цирка. Стоп-кадр видеоКрасноярцы оценили освещение в сквере возле цирка. Стоп-кадр видео
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Красноярцы оценили освещение в сквере Паниковка возле цирка. Свои комментарии они оставили в Инстаграме мэра города Сергея Еремина, где он выложил видео сквера, сделанное накануне. «Как здорово! Мы и раньше любили это сквер, а сейчас тем более, скверик стал уютным и душевным, в этом районе прошла моя молодость!» - пишут подписчики.

Красноярцы оценили освещение в сквере возле цирка.

Общественное пространство осветили после многочисленных обращений местных жителей. Теперь, по словам Сергея Еремина, эта транзитная зона соединяет сквер у цирка и большие жилые микрорайоны.

Вместе с тем горожане сообщили адреса, где еще необходимо установить фонари. Например, на улице Краснодарской от памятника самолету МИГ до сворота на Воронова. В темноте и Гвардейский парк в Зеленой роще. А ведь там очень любят гулять мамочки с детками, зимой когда рано темнеет туда страшно ходить. Нет освещения ну улице Ленинградской в Октябрьском районе, в Студгородке и других местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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