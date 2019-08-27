2019-08-27T07:55:59+03:00
Происшествия

В Красноярске дебошир прыгал на капоте чужой машины и избил проходившую мимо женщину

Его задержали росгвардейцы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске дебошир прыгал на капоте чужой машины и избил проходившую мимо женщинуВ Красноярске дебошир прыгал на капоте чужой машины и избил проходившую мимо женщинуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на улице Калинина 38-летний дебошир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на проходившую мимо 49-летнюю женщину и избил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. После этого он переключил свое внимание на припаркованную «Тойоту» - забрался на капот и устроил скачки. Теперь автомобилю требуется ремонт, причем немалый.

Неизвестно, что бы еще натворил гражданин, если бы не сотрудники Росгвардии. Они задержали пьяного мужчину, надели на него наручники и доставили в дежурную часть полиции. Есть информация, что на мужчину ранее неоднократно жаловались жители близлежащих домов.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины двух уголовных дел: за умышленное причинение легкого вреда здоровью женщины и умышленное повреждение имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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