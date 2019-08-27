2019-08-27T07:37:35+03:00
Происшествия

В Красноярском крае площадь лесных пожаров снизилась до 300 тысяч гектаров

В доступной зоне погашены все очаги возгорания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае площадь лесных пожаров снизилась до 300 тысяч гектаров. Фото: министерство лесного хозяйства краяВ Красноярском крае площадь лесных пожаров снизилась до 300 тысяч гектаров. Фото: министерство лесного хозяйства края
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В Красноярском крае площадь лесных пожаров снизилась до 300 тысяч гектаров. Точная сводка от Лесопожарного центра на полдень 27 августа выглядит так: зарегистрировано пожаров – 80 на площади 298 780 гектаров. Все они находятся в труднодоступной зоне контроля в Эвенкийском районе. За ними ведется наблюдение, объектам экономики и населенным пунктам опасности они не представляют.

По информации краевого министерства лесного хозяйства за прошедшие сутки в крае ликвидировано 11 лесных пожаров в Тасеевском и Эвенкийском районах на общей площади более 7 тысяч гектаров, в том числе 10 очагов возгораний в зоне контроля. В тушении были задействованы более 270 человек, 13 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли девять воздушных судов.

На территории края по прежнему действует режим ЧС, доступ населению в леса ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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