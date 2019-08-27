СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-27T07:19:40+03:00

В Красноярском крае лесные пожары будут контролировать при помощи инновационной системы раннего видеомониторинга Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае лесные пожары будут контролировать при помощи инновационной системы раннего видеомониторинга. Система видеомониторинга размещена в том числе на инфраструктуре МТС и ее главная задача – раннее обнаружение возгораний в лесах региона. Места размещения точек мониторинга – в Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Минусинском, Ермаковском, Шушенском районах, а также Железногорске.

Для автоматизированного видеомониторинга леса на антенно-мачтовых сооружениях установлены поворотные видеокамеры кругового обзора со специализированным программным обеспечением раннего обнаружения пожаров, Система «Лесохранитель» обнаруживает дым и огонь в автоматическом режиме, мгновенно информируются соответствующие службы - диспетчерский центр, лесничества. Вся информация системы выведена на видеостену в диспетчерский центр КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов».

Используемые в проекте современные технологии, такие как элементы искусственного интеллекта, нейросетевой анализ, IP-видеонаблюдение, защищенные каналы передачи данных, географические информационные системы (ГИС). Видеонаблюдение будет действовать в течение всего пожароопасного периода.

- Сохранность тайги имеет огромное значение для сохранения экологического равновесия всей Восточной Сибири. Современные цифровые технологии показали свою высокую эффективность, в том числе и в сфере охраны окружающей среды, - прокомментировал исполняющий обязанности директора филиала ПАО «МТС» в Красноярском крае Вадим Валенко.

ИСТОЧНИК KP.RU