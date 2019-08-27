2019-08-27T07:19:40+03:00
Общество

В Красноярском крае лесные пожары будут контролировать при помощи инновационной системы раннего видеомониторинга

Сохранность тайги важна для экологического равновесия Восточной Сибири
Поделиться:
В Красноярском крае лесные пожары будут контролировать при помощи инновационной системы раннего видеомониторингаВ Красноярском крае лесные пожары будут контролировать при помощи инновационной системы раннего видеомониторингаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае лесные пожары будут контролировать при помощи инновационной системы раннего видеомониторинга. Система видеомониторинга размещена в том числе на инфраструктуре МТС и ее главная задача – раннее обнаружение возгораний в лесах региона. Места размещения точек мониторинга – в Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Минусинском, Ермаковском, Шушенском районах, а также Железногорске.

Для автоматизированного видеомониторинга леса на антенно-мачтовых сооружениях установлены поворотные видеокамеры кругового обзора со специализированным программным обеспечением раннего обнаружения пожаров, Система «Лесохранитель» обнаруживает дым и огонь в автоматическом режиме, мгновенно информируются соответствующие службы - диспетчерский центр, лесничества. Вся информация системы выведена на видеостену в диспетчерский центр КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов».

Используемые в проекте современные технологии, такие как элементы искусственного интеллекта, нейросетевой анализ, IP-видеонаблюдение, защищенные каналы передачи данных, географические информационные системы (ГИС). Видеонаблюдение будет действовать в течение всего пожароопасного периода.

- Сохранность тайги имеет огромное значение для сохранения экологического равновесия всей Восточной Сибири. Современные цифровые технологии показали свою высокую эффективность, в том числе и в сфере охраны окружающей среды, - прокомментировал исполняющий обязанности директора филиала ПАО «МТС» в Красноярском крае Вадим Валенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Красноярска 35 раз за неделю пожаловались на загрязненный воздух
В Красноярске дебошир прыгал на капоте чужой машины и избил проходившую мимо женщину
В Красноярском крае площадь лесных пожаров снизилась до 300 тысяч гектаров
Заключенный красноярской колонии заочно получил диплом юриста
В Красноярске нашли «Шкоду», водитель которой провоцировал дорожных полицейских
В Красноярском крае в ДТП пострадала молодежная компания
В Красноярске на три дня перекроют дороги в Николаевке
Представительство «Ашана» объяснило причину закрытия гипермаркета в Красноярске
В Красноярском крае осудили двух черных лесорубов
«Он умирал в мучительных болях»: житель Железногорска обвинил врачей в смерти отца
Красноярцам предлагают бесплатно установить экодатчики
Водителя, по вине которого из автобуса выпали 3 пассажира, оштрафовали на 500 рублей
Стали известны имена победителей фотоконкурса «Улыбнись лету!»
В Туве мужчину убили двумя ударами вилки в сердце
В Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителей на дороге