Заключенный красноярской колонии заочно получил диплом юриста

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-27T07:01:11+03:00

За него переживали все сотрудники и сокамерники

Изменить размер текста: A A

Заключенный одной из исправительных колоний в Красноярске заочно получил диплом юриста. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ГУФСИН. Заключенный Антон Р. по первой специальности музыкант. Оступился в жизни, совершил преступление и попал за решетку. Здесь переосмыслил свою жизнь и поступки и решил изучить право.

Мужчине 44 года. Заочно прошел вступительные тесту в университет «Синергия». Срок обучения составил 3 года 6 месяцев. Стоимость обучения составила 126 тысяч рублей, но его оплатили родственники Антона.

- Как и все студенты, он выполнял присылаемые ему по электронной почте задания, писал курсовые, сдавал зачеты и экзамены. По его словам, за это время он научился разбираться в различных областях права и ориентироваться в современном законодательстве, - рассказали в учреждении.

Экзамен сдавал в воспитательном отделе на персональном компьютере при помощи видеопрограммы. За Антона переживали все сотрудники, и он оправдал их надежды, сдав экзамен на твердую четверку.

Добавим, что новый диплом поможет мужчине адаптироваться и найти достойную работу, когда он выйдет на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU