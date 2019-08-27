2019-08-27T06:00:45+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в ДТП пострадала молодежная компания

Все пять человек доставлены в больницу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в ДТП пострадала молодежная компания. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краюВ Красноярском крае в ДТП пострадала молодежная компания. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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В Богучанском районе Красноярского края в ДТП пострадала компания молодых людей – 5 человек. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в краевой полиции. Сейчас госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.

Предварительно известно, что минувшей ночью в поселке Таежный 22-летний молодой человек посадил себе в машину четырех товарищей, среди которых были три несовершеннолетние девушки 14, 16 и 17 лет. Компания отправилась кататься. Однако по каким-то причинам водитель не справился с управлением и машина съехала в правый по ходу движения кювет.

- В результате ДТП травмы получили водитель и четверо пассажиров. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Богучанскую районную больницу. Установлено, что водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе полиции.

Добавим, что правоохранители начали доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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