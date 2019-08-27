СЕГОДНЯ 04:58 2019-08-27T04:58:02+03:00

В Красноярске на три дня перекроют дороги в Николаевке Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске на три дня – с 27 по 29 августа включительно – перекроют дороги в Николаевке. В администрации города пояснили: это связано с работой «Гражданпроекта» - специалисты будут проводить полевые изыскательские работы.

Для обеспечения безопасности для транспорта будут частично ограничены следующие участки:

- 27 августа с 10.00 до 17.00 – по улице Спартаковцев путем сужения проезжей части на участке длиной не более 11 м в районе дома № 3;

- 27 августа с 10.00 до 17.00 – по Чкалова путем сужения проезжей части на участке длиной не более 11 м в районе дома № 4;

- 28 августа с 09.00 до 17. 00 – на пересечении Революции - переулка 3-й Гремячий путем сужения проезжей части на участке длиной не более 11 м в районе дома № 22 по Революции;

- 28 августа с 09.00 до 17.00 –по улице 2-я Крутая путем сужения проезжей части на участке длиной не более 11 м в районе дома № 2;

- 29 августа с 09.00 до 17.00 – по улице Юбилейная путем перекрытия полос движения на участке длиной не более 11 м в районе дома № 55 по Овражной, в районе дома № 38 по Юбилейной, но не более 2 часов подряд в указанный период;

- 29 августа с 09.00 до 17.00 – по Локомотивной путем перекрытия полос движения на участке длиной не более 11 м в районе домов № 54 № 52, но не более 2 часов подряд в указанный период.

ИСТОЧНИК KP.RU