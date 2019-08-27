СЕГОДНЯ 04:16 2019-08-27T04:16:21+03:00

В Красноярском крае осудили двух черных лесорубов. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по краю

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В Северо-Енисейском районе Красноярского края осудили двух черных лесорубов. Фигурантами уголовного дела стали два местных жителя 35 и 60 лет. Их признали виновными в незаконной вырубке лесных насаждений. Было установлено, что мужчины спилили около 9 кубометров деревьев в целью продажи дров населению. Сумма ущерба поврежденных лесных насаждений составила более 58 тысяч рублей.

- Следователями ОМВД России по Северо-Енисейскому району было возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Полицейские также изъяли у злоумышленников бензопилу и незаконно срубленную древесину, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции

Наказанием стало лишение свободы на срок 1,5 и 2 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU