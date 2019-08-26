«Он умирал в мучительных болях»: житель Железногорска обвинил врачей в смерти отца

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-26T17:17:06+03:00

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Желеногорец Максим Кыхтев записал открытое обращение к надзорным органам. Молодой человек считает, что его отец погиб по вине медиков клинической больницы №51. По словам парня, его отец провел в больнице сутки, но врачи за это время не оказали ему помощи. Началось же все с того, что 15 августа у мужчины заболел желудок (у него уже была операция по язве 12-перстной кишки).

Болел сильно, однако тот в больницу ни в какую не хотел – терпел до последнего. В итоге, все-таки близким удалось уговорить его госпитализироваться. В клинической больнице №51 мужчине назначили УЗИ и рентген, который, по словам врачей, показал ожог желудка. Семье несколько раз намекнули на то, что этот эффект вызван злоупотребление алкоголем. Однако, как уверяет Макси, отец его не выпивал. После этого врачи провели повторный осмотр , и мужчине стало еще хуже.

- Мне отец говорит: «Он мне что-то там нажал, мне дико больно – я не могу, сейчас умру, увези меня». Я к врачу подошел, спросил, мол, вы что ему там сделали? А мне ответили – прилягте на кушетку. Терапевт сказал, что не мог ничем ему навредить при осмотре, - рассказывает Максим.

В итоге, домой все-таки мужчину забирать не стали: ему поставили капельницу. Однако видимых улучшений не было. Тем не менее, семью заверили: угрозы жизни нет. А на следующий день мужчина в болях умер. Вот, что рассказывает его сын:

«В 8 утра, 16 августа, мы заходим в палату к отцу, а он там просто на труп похож: еле дышит, глаза закатываются, зубами скрепит так, что они у него, скорее всего, ломались, потому что боль была жуткая. Под глазами почернело, грудь черная, спина черная. У медсестры спросили, почему не помогают ему, а она в ответ на отца: «Так он же не зовет меня!». Бездушный персонал какой-то там работает. Он сказать ничего не может. Я нашел терапевта Сахарову Юлию Сергеевну, стал умолять ее, чтобы она сходила, посмотрела, что с ним. Она отказалась идти к нему, сказав, что у нее нет волшебной палочки, чтобы моему отцу полегчало… Часов в 10 пришел хирург, зашел в палату и ошалел от увиденного. Говорит: «Что вы тут делаете? Срочно реанимацию готовим!» Медперсонал испугался и начал оправдываться, но только за то, что мой отец сидел, а не лежал. А ему невозможно было больно. Никто даже не задумался за 18 часов, почему он не мог лечь?»

Спасти мужчину не смогли. Но это не все. Парню не сразу отдали больничную карту отца, и он опасается, что в нее могли внести изменения.

В данный момент в клинической больнице №51 идет служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU