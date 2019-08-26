Красноярцам предлагают бесплатно установить экодатчики

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-26T16:20:28+03:00

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Помимо градусников за окнами красноярцев могут появиться датчики загрязнения воздуха. Конечно, в случае, если будет желание. Активисты проекта «Красноярск.Небо» предлагают установить приборы совершенно бесплатно тем, кто захочет. Впрочем, для начала необходимо все-таки подать заявку: имеются определенные требования к владельцам квартир.

Например, жилье не должно располагаться выше 10 метров от земли – примерно третий этаж. Кроме того, поблизости от датчика не должно быть прямых источников загрязнения – труб, проезжей части. Для прибора необходимо электропитание и Wi-Fi. За стены владельцам квартир переживать не стоит – сверлить их никто не будет.

- На нашем сайте есть форма для заявки на установку датчика, - пояснили активисты движения «Красноярск.Небо». - Скоро у нас будет 15 новых датчиков, которые быстро и просто устанавливаются за окном.

ИСТОЧНИК KP.RU