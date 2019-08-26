Водителя, по вине которого из автобуса выпали 3 пассажира, оштрафовали на 500 рублей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-26T15:57:02+03:00

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Водителя маршрутки №63, по вине которого из автобуса на ходу выпали три пассажира, оштрафовали на 500 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Напомним, несколько дней назад в соцсетях появилось видео возмутившее красноярцев. На кадрах видно, как к остановке подъезжает автобус, пассажиры выходят. Однако не все из них успевают сделать это. Водитель вдруг резко трогается с места, не закрыв двери. В итоге, из автобуса на проезжую часть буквально вылетает ребенок, его мама и мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/728150" frameborder="0"></iframe> Водителя оштрафовали на 500 рублей.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Автоинспекторы установили личность водителя и вызвали его вместе с представителем организации, осуществляющей перевозки, для дачи объяснения в подразделение Госавтоинспекции, - рассказали в полиции. - В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.23 ч. 1 КоАП (Нарушение правил перевозки пассажиров), санкции данной статьи предусматривает наложение штраф в размере 500 рублей.

Руководству, естественно, также донесли информацию о действиях лихача. Теперь его также ожидает дисциплинарное наказание. Но это не точно. Владелец автопредприятия, по крайней мере, на этот счет заявлений не делал. К слову, никто из пассажиров в больницу так и не обратился. И если это случится, маршрутчиков начнут досконально проверять.

ИСТОЧНИК KP.RU