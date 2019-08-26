Стали известны имена победителей фотоконкурса «Улыбнись лету!»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-26T15:47:09+03:00

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Летние улыбки будут греть нас долгими зимними вечерами. Поэтому их просто необходимо копить, копить и еще раз копить. Все лето. Каждый день! Минуту. Час. Секунду. Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» накопили их превеликое множество. И даже поделились с другими своими теплыми, милыми, добрыми улыбками.

Напомним, фотоконкурс «Улыбнись лету!» - это проект «Комсомольской правды. Участникам нужно было только поделиться своими летними улыбками. Что они и сделали! Почти две недели продолжалось голосование. Посетителя сайта kp.ru нужно было выбрать трех финалистов. И вот сегодня мы можем назвать имена победителей!

1 место - Ксения Филякова – 211 голосов;

2 место - Вальков Алексей – 195 голосов;

3 место - Ольга Капранова – 151 голос.

За фотографию Алексея Валькова проголосовали 195 раз - 2 место Фото: личный архив участника фотоконкурса

Но это еще не все. Большой сюрприз для наших участников. Партнеры проекта пожелали отдельно наградить понравившихся участников. Поэтому количество победителей увеличилось.

Победители фотоконкурса «Улыбнись лету!» в номинации «Выбор партнера»:

Егор Прясленев

Ирина Трусова

Марина Шагаева

Эмиль Керимов

Анастасия Литвинчук

Гороховик Алиса

Юлия Шахова

Светлана Баранова

Приглашаем всех победителей 28 августа в 17.00 в пресс-центр «Комсомольской правды» (Никитина, 3Б) на торжественное награждение. Состоится вручение дипломов и вручение подарков.

Участники, не попавшие в число победителей, смогут скачать дипломы за активное участие на странице фотоконкурса после торжественного награждения.

Ольга Капранова заняла 3 место Фото: личный архив участника фотоконкурса

Особая благодарность партнерам фотоконкурса:

Салон тайского массажа и спа «ТАЙМРАЙ».

Венера Валевская - владелец личного бренда аксессуаров и инновационного текстиля «Я картина», мастер интуитивной живописи.

Светлана Долбикова - руководитель физкультурно-оздоровительных комплексов «ФОКs».

Полюбоваться на улыбки участников фотоконкурса можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU