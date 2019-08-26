Стали известны имена победителей фотоконкурса «Улыбнись лету!»
Летние улыбки будут греть нас долгими зимними вечерами. Поэтому их просто необходимо копить, копить и еще раз копить. Все лето. Каждый день! Минуту. Час. Секунду. Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» накопили их превеликое множество. И даже поделились с другими своими теплыми, милыми, добрыми улыбками.
Напомним, фотоконкурс «Улыбнись лету!» - это проект «Комсомольской правды. Участникам нужно было только поделиться своими летними улыбками. Что они и сделали! Почти две недели продолжалось голосование. Посетителя сайта kp.ru нужно было выбрать трех финалистов. И вот сегодня мы можем назвать имена победителей!
1 место - Ксения Филякова – 211 голосов;
2 место - Вальков Алексей – 195 голосов;
3 место - Ольга Капранова – 151 голос.
За фотографию Алексея Валькова проголосовали 195 раз - 2 место Фото: личный архив участника фотоконкурса
Но это еще не все. Большой сюрприз для наших участников. Партнеры проекта пожелали отдельно наградить понравившихся участников. Поэтому количество победителей увеличилось.
Победители фотоконкурса «Улыбнись лету!» в номинации «Выбор партнера»:
Егор Прясленев
Ирина Трусова
Марина Шагаева
Эмиль Керимов
Анастасия Литвинчук
Гороховик Алиса
Юлия Шахова
Светлана Баранова
Приглашаем всех победителей 28 августа в 17.00 в пресс-центр «Комсомольской правды» (Никитина, 3Б) на торжественное награждение. Состоится вручение дипломов и вручение подарков.
Участники, не попавшие в число победителей, смогут скачать дипломы за активное участие на странице фотоконкурса после торжественного награждения.
Ольга Капранова заняла 3 место Фото: личный архив участника фотоконкурса
Особая благодарность партнерам фотоконкурса:
Салон тайского массажа и спа «ТАЙМРАЙ».
Венера Валевская - владелец личного бренда аксессуаров и инновационного текстиля «Я картина», мастер интуитивной живописи.
Светлана Долбикова - руководитель физкультурно-оздоровительных комплексов «ФОКs».
Полюбоваться на улыбки участников фотоконкурса можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU