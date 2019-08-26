СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-26T15:05:35+03:00

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В Туве мужчину убили двумя ударами вилки в сердце. По предварительным данным, это сделал его родственник. Преступление произошло в селе Бай-Хаак Тандинского района республики.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома, 19 августа этого года около 17 часов двое местных жителей, 30 и 33 лет, распивали спиртные напитки. Причем находились они недалеко от дома. Между ними возникла ссора. В результате 30-летний подозреваемый схватил вилку и нанес не менее двух ударов в область сердца 33-летнего свояка. От полученных ран потерпевший скончался на месте преступления до приезда «Скорой помощи».

- В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство», по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU