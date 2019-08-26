2019-08-26T14:19:24+03:00
Общество

Затягивают сроки. КрУДор разрывает контракт на установку видеокамер в Красноярске

Сумма контракта 196,6 миллионов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Затягивают сроки. КрУДор разрывает контракт на установку видеокамер в КрасноярскеЗатягивают сроки. КрУДор разрывает контракт на установку видеокамер в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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КрУДор разрывает контракт на установку камер видеофиксации в Красноярске, Норильске, Минусинске, Канске и Сосновоборске. Как рассказали в пресс-службе КрУДор, основной причиной является то, что подрядчик (ООО «Автоматизированные интеллектуальные системы транспорта», АИСТ) постоянно срывает сроки. Так, работы по установке 25 приборов видеофиксации должны были начаться еще 1 июня. Однако компания только 21 июня предоставила проекты. Сроки, соответственно, стали не выполняться и при дальнейших работах.

- Необходимая документация была предоставлена не в полном виде и в ненадлежащие сроки, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск пресс-секретарь КрУДора Ирина Елкина. – Само оборудование также установлено не в срок – с просрочкой на месяц. При тестировании оказалось, что и по техническим нормам комплексы видеофиксации не соответствуют заявленным. Мы составили акт по замечаниям и направили подрядчику.

Фирма, к слову, в самостоятельном режиме установила камеру на опоре освещения, нарушив нормы технологического присоединения к сетям. Это произошло в Норильске. Исполнителя оштрафовали на 13 миллионов рублей. К слову, общая стоимость контракта – 196,6 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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