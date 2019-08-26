2019-08-26T12:56:52+03:00
Общество

В Красноярском крае за парты сядут почти 39 тысяч первоклассников

Их количество растет с каждым годом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае за парты сядут почти 39 тысяч первоклассниковВ Красноярском крае за парты сядут почти 39 тысяч первоклассниковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае за парты сядут почти 39 тысяч первоклассников. Причем в министерстве образования уточняют: количество первоклассников в последние годы в регионе растет. Так, в 2017 учебном году за парты впервые сели 37 913 ребят, было сформировано более двух тысяч первых классов. В 2018 году – более 38 тысяч ребят. В этом году ожидается, что учебу начнут 38 824 первоклассника. Для них сформируют более 2,5 тысячи классов.

- Есть в крае школы, где в первые классы придет всего один ученик, но и в этом случае для таких детей будет организован полноценный учебный процесс. По одному первокласснику ожидается в некоторых школах Березовского, Бирилюсского, Богучанского, Большеулуйского районов, - рассказала пресс-секретарь краевого минобра Надежда Квитковская.

Рекодсменом в крае по количеству первоклашек станет образовательный комплекс «Покровский» в Красноярске. Здесь уже сформировано 17 первых классов. Сам образовательный центр состоит из трех школ (153, 14 и бывшей гимназии №12) и пяти детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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