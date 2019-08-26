2019-08-26T11:19:53+03:00
Общество

Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон

Поделиться:
Tele2 и Алиса найдут потерянный телефонTele2 и Алиса найдут потерянный телефон
Изменить размер текста:

Tele2 «обучила» виртуального ассистента «Яндекса» новому навыку. По команде пользователя она свяжется с сетью Tele2, и компания позвонит на потерянный дома или на работе телефон. В компании считают, что навык будет востребован, так как аудитория виртуального ассистента превышает 35 млн человек. Воспользоваться навыком Алисы могут абоненты любых операторов.

Чтобы найти потерянный телефон, пользователю достаточно произнести фразу: «Алиса, попроси Tele2 найти мой телефон». При первом вызове Алиса предложит абоненту привязать свой номер к тому устройству, с которого в будущем он планирует искать смартфон. Это может быть любой гаджет, где есть Алиса – умная колонка «Яндекс.Станция», компьютер с «Яндекс.Браузером», второй телефон или планшет с приложениями «Яндекса».

Регистрация номера на устройстве проста. Алиса попросит пользователя продиктовать номер, а затем код подтверждения, указанный в SMS. Для следующего поиска достаточно будет произнести кодовую фразу – и потерянный телефон начнет звонить.

Внешне простой навык основывается на технологии искусственного интеллекта. Умная Алиса будет помогать пользователю и вести с ним диалог, даже если он неправильно назвал кодовую фразу или не сразу нашел свой телефон.

Среди популярных навыков Алисы – проигрывание музыки, прогноз погоды, распознавание изображений, расчет маршрута, установка будильника и переводчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За благоустройство скверов в Красноярске чиновники будут отвечать лично
«БАДы признаны некачественными»: красноярка перевела мошенникам 5 миллионов рублей
В Красноярске нашли подрядчика для благоустройства «Гремячей гривы»
Блондинка из Красноярска оказалась в группе лидеров онлайн-голосования конкурса «Мировая королева красоты»
В Красноярске закрыли пожароопасный ТЦ «Бродвей» в подвале дома
Столько труда вложено! В Туве град размером с перепелиное яйцо побил 685 гектаров посевов
Красноярец погиб в ДТП, вылетев на «встречку» на темной трассе
Красноярцев шокировал подросток, повисший на балконе 16-го этажа
«Давай, чеши отсюда!»: в Норильске на базу отдыха приходит настырный медведь
Руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск» получила награду президента России
Суд отказал экс-главе Счетной палаты Татьяне Давыденко в восстановлении в должности
Как будет выглядеть восточный вход на «Столбы» показал мэр Красноярска
Николаевский мост в Красноярске защитят от террористов за 17 миллионов рублей
Красноярский край готов к зиме на 85 %
В Красноярском крае в заповеднике сняли, как орланы-белохвосты учат летать птенца