«БАДы признаны некачественными»: красноярка перевела мошенникам 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-26T10:55:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В полиции рассказали: схема, по которой мошенники выманили деньги у 73-летней жительницы Красноярска, просто классическая, по-другому не скажешь. Как-то вечером на телефон женщины позвонил незнакомый мужчина и, представившись сотрудником одного из силовых ведомств, сказал:

- БАДы, которые вы купили, признаны некачественными. Но прежде, чем вернуть заплаченные деньги, нужно заплатить комиссию.

Пенсионерка, как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, с мая по июнь этого года перевела им 5 миллионов 200 тысяч рублей. Сумма впечатляет. Казалось бы, откуда такие деньги у пожилой женщины? Следователи отказываются объяснять. Тем не менее, уголовное дело на мошенников завели.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU