Блондинка из Красноярска оказалась в группе лидеров онлайн-голосования конкурса «Мировая королева красоты»

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-26T07:53:56+03:00

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В Сеуле продолжается борьба за титул «Мировая королева красоты», в которой участвует претендентка на звание из Красноярска Кристина Кристина Шенкнехт. Напомним, 23-летняя модель представляет Сибирь на престижном конкурсе. Борьба у красавиц нешуточная: Кристина уже участвовала в дефиле в вечерних платьях, показывала национальный костюм. Однако это не все.

Фото: личная страница модели в соцсети

Организаторы запустили и онлайн-голосование – самую красивую участницу выбирают пользователи Интернета. И, надо отметить, тут у Кристины, безусловно, все шансы: уже сейчас девушка находится на шестой строчке рейтинга. Ее опережают королевы красоты из Гонконга, Кореи, Малайзии, Индии и Тайваня. Добавим также, что для Кристины это не первый опыт участия в конкурсах красоты - она боролась за титулы «Мисс Туризм мира» и «Посланница Красоты». Россию в конкурсе представляет красавица из Приморья - мастер спорта по художественной гимнастике.

ИСТОЧНИК KP.RU