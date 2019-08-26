2019-08-26T07:53:56+03:00
Общество

Блондинка из Красноярска оказалась в группе лидеров онлайн-голосования конкурса «Мировая королева красоты»

23-летняя модель Кристина Шенкнехт на шестом месте в конкурсе зрительских симпатий
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Кристина Шенкнехт Фото: личная страница модели в соцсетиКристина Шенкнехт Фото: личная страница модели в соцсети
Изменить размер текста:

В Сеуле продолжается борьба за титул «Мировая королева красоты», в которой участвует претендентка на звание из Красноярска Кристина Кристина Шенкнехт. Напомним, 23-летняя модель представляет Сибирь на престижном конкурсе. Борьба у красавиц нешуточная: Кристина уже участвовала в дефиле в вечерних платьях, показывала национальный костюм. Однако это не все.

Фото: личная страница модели в соцсети

Фото: личная страница модели в соцсети

Организаторы запустили и онлайн-голосование – самую красивую участницу выбирают пользователи Интернета. И, надо отметить, тут у Кристины, безусловно, все шансы: уже сейчас девушка находится на шестой строчке рейтинга. Ее опережают королевы красоты из Гонконга, Кореи, Малайзии, Индии и Тайваня. Добавим также, что для Кристины это не первый опыт участия в конкурсах красоты - она боролась за титулы «Мисс Туризм мира» и «Посланница Красоты». Россию в конкурсе представляет красавица из Приморья - мастер спорта по художественной гимнастике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За благоустройство скверов в Красноярске чиновники будут отвечать лично
Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон
«БАДы признаны некачественными»: красноярка перевела мошенникам 5 миллионов рублей
В Красноярске нашли подрядчика для благоустройства «Гремячей гривы»
В Красноярске закрыли пожароопасный ТЦ «Бродвей» в подвале дома
Столько труда вложено! В Туве град размером с перепелиное яйцо побил 685 гектаров посевов
Красноярец погиб в ДТП, вылетев на «встречку» на темной трассе
Красноярцев шокировал подросток, повисший на балконе 16-го этажа
«Давай, чеши отсюда!»: в Норильске на базу отдыха приходит настырный медведь
Руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск» получила награду президента России
Суд отказал экс-главе Счетной палаты Татьяне Давыденко в восстановлении в должности
Как будет выглядеть восточный вход на «Столбы» показал мэр Красноярска
Николаевский мост в Красноярске защитят от террористов за 17 миллионов рублей
Красноярский край готов к зиме на 85 %
В Красноярском крае в заповеднике сняли, как орланы-белохвосты учат летать птенца