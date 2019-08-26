2019-08-26T07:06:26+03:00
Общество

В Красноярске закрыли пожароопасный ТЦ «Бродвей» в подвале дома

Магазин расположен на Тельмана, 28в
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске закрыли пожароопасный ТЦ «Бродвей» в подвале домаВ Красноярске закрыли пожароопасный ТЦ «Бродвей» в подвале домаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Приставы опечатали часть торгового центра «Бродвей» в Советском районе Красноярска, сообщает Ньюслаб. Магазин расположен на Тельмана, 28в – это пристройка к жилому. Здесь функционирует, по данным УФССП по Красноярскому краю, два этажа, в числе которых и цокольный. Некоторое время назад специалисты пожнадзора провели здесь проверку и нашли массу нарушений. Собственница здания была поставлена в известность, что нарушения необходимо устранить, однако не сделала этого.

В итоге, Советский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство прокуроров и временно запретил эксплуатацию части здания. В день поступления исполнительного листа здание торгового комплекса опечатали. Как только система пожарной безопасности будет приведена в норму, торговый комплекс, возможно, возобновит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блондинка из Красноярска оказалась в группе лидеров онлайн-голосования конкурса «Мировая королева красоты»
Столько труда вложено! В Туве град размером с перепелиное яйцо побил 685 гектаров посевов
Красноярец погиб в ДТП, вылетев на «встречку» на темной трассе
Красноярцев шокировал подросток, повисший на балконе 16-го этажа
«Давай, чеши отсюда!»: в Норильске на базу отдыха приходит настырный медведь
Руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск» получила награду президента России
Суд отказал экс-главе Счетной палаты Татьяне Давыденко в восстановлении в должности
Как будет выглядеть восточный вход на «Столбы» показал мэр Красноярска
Николаевский мост в Красноярске защитят от террористов за 17 миллионов рублей
Красноярский край готов к зиме на 85 %
В Красноярском крае в заповеднике сняли, как орланы-белохвосты учат летать птенца