В Красноярске закрыли пожароопасный ТЦ «Бродвей» в подвале дома

СЕГОДНЯ 07:06 2019-08-26T07:06:26+03:00

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Приставы опечатали часть торгового центра «Бродвей» в Советском районе Красноярска, сообщает Ньюслаб. Магазин расположен на Тельмана, 28в – это пристройка к жилому. Здесь функционирует, по данным УФССП по Красноярскому краю, два этажа, в числе которых и цокольный. Некоторое время назад специалисты пожнадзора провели здесь проверку и нашли массу нарушений. Собственница здания была поставлена в известность, что нарушения необходимо устранить, однако не сделала этого.

В итоге, Советский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство прокуроров и временно запретил эксплуатацию части здания. В день поступления исполнительного листа здание торгового комплекса опечатали. Как только система пожарной безопасности будет приведена в норму, торговый комплекс, возможно, возобновит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU